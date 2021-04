Neymar AFP

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 18:41

França - O atacante Neymar parece estar vivendo seu momento de maior felicidade vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, ainda assim, o Barcelona não desistiu de ter o brasileiro de volta ao clube. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o clube catalão montou uma operação para tentar novamente a contração do camisa 10 da seleção brasileira.

Segundo a publicação, a estratégia é classificada como "tudo ou nada" internamente e se dá em meio à demora do jogador para estender o seu vínculo com a equipe francesa. O atual contrato de Neymar vai até o fim da próxima temporada e os planos do PSG são de renová-lo até 2026.



Um dos trunfos do Barça é o novo presidente Joan Laporta. Vitorioso na sua primeira gestão no Barcelona, p mandatário esfriou o clima de rivalidade com os franceses e pode utilizar a relação amistosa para agir na negociação.

Outro fator é Lionel Messi. Apesar do PSG buscar a contratação do jogador, o clima no Barcelona atualmente é de otimismo em relação a permanência do argentino, muito também pela boa relação dele com Laporta. Caso continue no Barça, Lionel Messi também significa um "empurrão" para que Neymar volte à Espanha para atuar com o amigo.