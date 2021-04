Cristiano Ronaldo tem futuro indefinido na Juventus AFP

Por Lance

Publicado 29/04/2021 09:09

Cristiano Ronaldo vem movimentando o mercado imobiliário nas últimas semanas. Dessa vez, comprou o apartamento mais caro de Lisboa, avaliado em R$ 47 milhões. Recentemente, o craque português também comprou uma mansão de R$ 16 milhões, em Madrid, e colocou no nome de sua esposa, Georgina Rodríguez.

De acordo com o jornal espanhol '20 minutos', a propriedade é uma cobertura que ostenta piscina e garagem particular. O prédio fica localizado na Rua Castilho, adorada pelas celebridades do país.



Se financeiramente o português não convive com problemas, na Juventus o clima é outro. Criticado por torcedores e imprensa italiana, há a possibilidade do craque ser negociado na próxima janela. Cristiano Ronaldo passou um tempo lesionado e não marca desde 7 de abril. Mesmo assim, soma 25 gols em 29 jogos na temporada.