Há duas décadas no Barcelona, Messi tem contrato válido até junho e ainda não bateu o martelo sobre o seu futuro AFP

Publicado 30/04/2021 16:02

Barcelona - A dois meses para o fim do contrato de Lionel Messi, o Barcelona ainda não jogou a tolha para manter o camisa 10 na Catalunha. De acordo com o jornal britânico "Times', o clube está disposto a oferecer um contrato de dez anos ao astro argentino e um cargo de executivo quando decidir pendurar as chuteiras.

Após 20 anos de 'casamento', o Barça se esforça para resistir o assédio do Paris Saint-Germain, da França, que já teria oficializado proposta pelo atacante, e do inglês Manchester City, que, além do poderio financeiro, tem o técnico Pep Guardiola como trunfo. De acordo com a publicação, as conversas entre a diretoria do clube catalão e o pai e empresário de Messi têm sido positivas.



Aos 33 anos, Messi pode deixar Barcelona de graça na próxima janela de transferências. O 'jejum' de títulos expressivos é o que mais tem incomodado o camisa 10. Afinal, em termos de salário ele é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, com salário anual de 75 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões de euros), segundo o jornal espanhol 'El Mundo'. Esse valor representa o montante de R$ 40 milhões, aproximadamente, por mês.

A promessa de montar um elenco forte e com a 'aprovação' de Messi esbarra na preocupante dívida do clube catalão, avaliada em mais de 1 bilhão de euros, cerca de R$ 6,4 bilhões. Com todas as cartas na mesa, o camisa 10 guarda a resposta mais esperada no mundo da bola dos últimos anos.