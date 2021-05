Fernando Diniz foi demitido do São Paulo em fevereiro de 2021 e está sem clube desde então Divulgação/São Paulo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 13:17

Depois da negativa de Renato Gaúcho, o Santos já tem um alvo para substituir Ariel Holan, que pediu demissão. Trata-se de Fernando Diniz, ex-treinador do Fluminense e do São Paulo. O presidente do clube, Andres Rueda, trata do assunto.

Fernando Diniz não é a única opção, com outros nomes correndo nos bastidores. Entretanto, o treinador sai na frente na disputa por não estar empregado, o que facilitaria as negociações. Além disso, ele tem o perfil mais desejado, que é de jogo ofensivo e em aposta nas divisões de base.



O Santos estuda também Lisca, atualmente no América-MG, e Guto Ferreira, do Ceará. Recentemente, Fernando Diniz não aceitou proposta do Fortaleza. Seu último trabalho foi pelo São Paulo, quando acabou demitido neste ano, na reta final do Campeonato Brasileiro.