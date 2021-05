Cristiano Ronaldo comemora com os companheiros da Juventus um de seus dois gols contra a Udinese AFP

Por Lance

Publicado 02/05/2021 16:15

Parecia que a Juventus desperdiçaria a chance de entrar no G-4 do Campeonato Italiano mais uma vez. Em outro jogo fraco, a Velha Senhora só conseguiu vencer a Udinese, de virada, por 2 a 1, no fim. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, com Molina descontando.

Fora de casa, a Juventus teve mais um desempenho abaixo do ideal. Logo aos nove minutos de bola rolando, De Paul achou Molina na área. Ele invadiu e chutou com força para abrir o placar.



Publicidade

Somente aos 37 minutos do segundo tempo a Juventus empatou. Cristiano Ronaldo cobrou falta e a bola bateu no braço do defensor. O juiz assinalou pênalti. Na cobrança, o português foi frio como sempre e fez o 1 a 1 no placar.



A partida se encaminhava para o empate, o que deixaria a Juventus fora do G-4 do Italiano. Mas, aos 45 do segundo tempo, Rabiot cruzou para Cristiano Ronaldo marcar. Ele contou com uma pequena ajuda do goleiro Scuffet, e garantiu a vitória.



Publicidade

O resultado garantiu a terceira colocação para a equipe treinada por Andrea Pirlo. Com quatro rodadas para o fim do campeonato, a Velha Senhora soma 69 pontos. O Napoli, primeiro fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, tem 67.