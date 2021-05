O Barcelona confirmou a vaga na decisão contra o Chelsea com a vitória por 2 a 1 sobre o PSG, no Johan Cruyff Arena AFP

Publicado 02/05/2021 18:40

Barcelona - A final da Liga dos Campeões feminina foi definida neste domingo. Barcelona e Chelsea vão decidir o título mais desejado da Europa no dia 16 de maio, em Gotemburgo, na Suécia. Em casa, no Estádio Johan Cruyff, o Barça confirmou a vaga com a vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain. Na outra semifinal, o Chelsea recebeu o Bayern de Munique, em Londres, e avançou com a goleada por por 4 a 1, se recuperando da derrota por 2 a 1, na Alemanha.

Depois do empate por 1 a 1, em Paris, os Culés venceram o PSG no embalo da atacante holandesa Lieke Martens. Eleita melhor do mundo pela Fifa em 2017, ela marcou duas vezes. Marie-Antoinette Katoto fez para as francesas. Única brasileira no elenco do clube catalão, atacante Giovana Queiroz, de 17 anos, pouco utilizada, não foi relacionada para a semifinal. Titular no PSG, Formiga foi substituída no segundo tempo. Machucado, a apoiadora Luana desfalcou o time.

Em Londres, o Chelsea fez valer o mando de campo. A atacante da seleção inglesa, Fran Kirby balançou a rede duas vezes. A sul-coreana So-yun Ji e a dinamarquesa Pernille Harder, eleita a melhor do mundo pela Fifa em 2020, fecharam o placar. A austríaca Sarah Zadrazil diminuiu.