Cristiano Ronaldo AFP

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:24

Rio - Com rumores de que irá deixar a Juventus, Cristiano Ronaldo vem tendo o seu nome ventilado no Sporting, de Portugal, clube que o revelou para o futebol. De acordo com o jornal lusitano "Record", a família do atacante e a empresa de material esportivo Nike podem ser facilitadores para o retorno do atleta para seu país.

Dolores Aveiro, mãe do jogador, é torcedora do Sporting e seria desejo dela e da sua família a volta ao clube que ele atuou até 2003. Além disso, segundo a publicação, a Nike vai substituir a Macron como fornecedora de equipamentos esportivos do Sporting na próxima temporada. A proximidade com a empresa que patrocina o atleta poderia ajudar em um retorno de CR7.



O atual contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus vai até o fim da próxima temporada. O jogador e a equipe italiana estaria insatisfeitos e podem romper em breve a parceria iniciada em 2018.