Renan Ribeiro em ação pelo Sporting Carlos Rodrigues/Getty Images

Por Venê Casagrande

Publicado 06/04/2021 13:46 | Atualizado 06/04/2021 13:49

Todo jogador de futebol precisa saber lidar com momentos bons e ruins. Altos e baixos. O goleiro Renan Ribeiro, por exemplo, não vive o seu melhor período na carreira, mas tem usado os tempos difíceis para aprender e evoluir. Atualmente no Sporting, de Portugal, o jogador não está nos planos do atual treinador da equipe portuguesa, Rúben Amorim.

Mas, o que pouca gente sabe, é que Renan Ribeiro perdeu espaço no Sporting não pela questão técnica, mas foi depois que sofreu lesão muscular e, quando retornou, se desetendeu com o antigo treinador do clube português, que passou a orientação para o Rúben. O goleiro, entretanto, mantém a sua rotina intensa de treinamento esperando uma nova oportunidade, que pode ser no Brasil.

Publicidade

O nome de Renan Ribeiro está na mesa da diretoria do Grêmio e agrada ao técnico Renato Portaluppi. Mas, até o momento, nenhuma negociação foi iniciada. Mas será que voltar ao futebol brasileiro está nos planos do jogador de 31 anos?

A reportagem buscou ouvir o goleiro, até mesmo para saber se havia times do Brasil interessados na contratação dele. Mas, discreto, Renan Ribeiro evitou entrar em detalhes, mas deixou a entender que times brasileiros estão interessados nele.

Publicidade

"Sigo treinando forte aqui no Sporting, esperando a minha oportunidade. Vejo com bons olhos o interesse de alguns clubes gigantes do Brasil, isso é reconhecimento do meu trabalho, mas deixo tudo nas mãos de Deus e do meu empresário", disse ao Jornal O Dia.

O contrato de Renan Ribeiro com o Sporting ainda é longo e vai até junho de 2023. Ou seja, a equipe interessada no goleiro terá que negociar com o time português a liberação do jogador.

Publicidade

Renan começou no futebol em 2010, com a camisa do Atlético-MG. Em 2013, foi transferido para o São Paulo, equipe que se destacou em 2017. Depois se transferiu para o Estoril, de Portugal, foi emprestado ao Sporting, equipe que defende até hoje.