José Mourinho tem nova chance na Roma

Publicado 04/05/2021 12:31

José Mourinho está de volta ao futebol italiano após mais de 10 anos. Campeão da Champions League em 2009 pela Inter de Milão, onde trabalhou de 2008 a 2010, o português foi anunciado como novo técnico da Roma para a próxima temporada.

Ele irá substituir o compatriota Paulo Fonseca, que ficará no cargo até o fim do Campeonato Italiano. Mourinho, de 58 anos, estava no Tottenham, onde trabalhou por 1 ano e cinco meses, mas acabou demitido no último dia 19 devido aos resultados ruins na temporada, além de problemas de relacionamento com alguns jogadores.



Ao contrário de sua primeira passagem pelo futebol italiano, quando chegou em alta e foi eleito o melhor técnico do mundo, Mourinho desta vez busca reafirmação. Desde a sua passagem pela Inter de Milão, passou por Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham, com apenas uma conquista de liga nacional (Espanhol 2011-12) e de um torneio continental (Liga Europa 2016-17, pelo United).