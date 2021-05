Lyon's Dutch forward Memphis Depay smiles during the French Ligue 1 football match between Olympique Lyonnais and LOSC Lille at the Groupama Stadium in Decines-Charpieu near Lyon, south-central France on April 25, 2021. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP) Caption AFP

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:11

Barcelona - À espera do sim de Lionel Messi sobre a permanência no Barcelona na próxima temporada, o técnico Ronald Koeman sonha com a contratação do compatriota Memphis Depay. A situação do astro holandês é semelhante à de Messi, pois seu contrato com o Lyon também se encerra em junho. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', Depay já procura uma casa nova na Catalunha.

Em delicada situação financeira, o Barça não desembolsaria dinheiro pela transferência, arcando apenas com o salário e luvas de Depay. Companheiro dos brasileiros Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no clube francês, o atacante, de 27 anos, está valorizado e é um dos nomes mais cobiçados devido à situação contratual.

Publicidade

O fator Ronald Koeman pode pesar a favor do Barcelona na disputa com a concorrência. O técnico holandês não esconde o desejo de trabalhar com Depay. E parece ter convencido o atacante, que de acordo com a publicação do diário catalão, esteve na cidade acompanhado de familiares e amigos.