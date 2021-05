Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Publicado 04/05/2021 15:54

Rio - Com a Colômbia vivendo dias de muitos conflitos políticos, a realização das partidas do grupo D da Libertadores é incerta. De acordo com informações do canal argentino "TYC Sports", o duelo entre River Plate e Santa Fe, inicialmente marcado para a cidade de Armênia, será adiado. A Conmebol ainda não se manifestou sobre o duelo.

O Fluminense também tem compromisso no país na quinta-feira contra o Junior Barranquilla. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a torcida organizada do clube colombiano "Frente Rojiblanco Sur 1998" ameaça não permitir que os jogadores de Fluminense e Junior consigam chegar ao ao Estádio Romelio Martinez, em Barranquilla, se a partida desta quinta-feira não for suspensa ou adiada pela Conmebol.



Atualmente, a Colômbia vive um momento de protestos contra a reforma tributária. Até o momento 21 pessoas acabaram morrendo. O Fluminense viaja para a cidade colombiana nesta terça-feira e o duelo está marcado para a próxima quinta.