Por O Dia

Publicado 04/05/2021 20:01

Manchester - A queda para o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões, adiou, mais uma vez, o sonho do Paris Saint-Germain de conquistar o inédito título europeu. O saldo de duas derrotas nos duelos contra os ingleses (2 a 1, em Paris, e 2 a 0, em Manchester) expôs a falta de equilíbrio e a dependência da individualidade de Neymar, que não se sobressaiu. Com uma lesão muscular, Mbappé acompanhou do banco de reservas a eliminação, que gerou questionamentos sobre a permanência da dupla na França e de uma possível reformulação.

"O futuro de Neymar e Mbappé? Não é o momento de fazer anúncios. Queremos manter nossas estrelas e continuar com este grupo. Pochettino chegou há alguns meses, o projeto acaba de começar", disse Leonardo, diretor-executivo do PSG.

De propriedade do bilionário grupo Qatar Sports Investments (QSI), ligado ao governo do Catar, sede da próxima Copa do Mundo, o clube francês patinou mais uma vez. Um ano após perder o título na final contra o Bayern de Munique, o PSG pretende abrir os cofres na próxima temporada. Em fim de contrato com o Barcelona, Messi é o sonho de consumo do presidente Nasser Al-Khelaifi. Com o futuro incerto na Juventus, Cristiano Ronaldo é outro nome monitorado.

Leonardo, no entanto, reiterou que não é o momento de discutir publicamente o planejamento do clube, que tem como prioridade a renovação de contrato de Neymar. O novo acordo prevê um contrato com cinco anos de duração. Com Mbappé, com vínculo válido até junho de 2022, a conversa não avançou e ele não descarta uma mudança de ares na próxima temporada.

Eliminado da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain vira a chave para buscar o título do Campeonato Francês. Segundo colocado, com 75 pontos, o PSG enfrenta o Rennes neste domingo, às 16h, no Stade Rennais, pela 36ª rodada. O Lille lidera, com 76, e terá o Lens como adversário na sexta-feira.