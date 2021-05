Prestigiado, José Mourinho foi 'coroado' imperador pela capa do tradicional jornal italiano La Gazzeta Dello Sport Reprodução

Roma - Anunciado como técnico da Roma pelos próximos três anos, José Mourinho causou um impacto imediato antes mesmo da estreia à beira do gramado. Multicampeão, o treinador ainda mantém o prestígio em alta após comandar a Inter de Milão na conquista da Liga dos Campeões na temporada 2010/11. Após a 'coroar' Mourinho como imperador em sua capa, o jornal esportivo 'La Gazzetta Dello Sport' revelou que ele mira jogadores pouco aproveitados pelo Manchester United como reforços.

Estaria na lista os volante sérvio Nemanja Mati e o apoiador espanhol Juan Mata. Sétima colocada no Campeonato Italiano, com 55 pontos, a Roma tem pouca chance de conseguir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Na semifinal da Liga Europa, o clube, após a sonora goleada por 6 a 2 sofrida para o United, no primeiro jogo, precisa de uma milagrosa vitória para avançar à final. Com um contrato longo, Mourinho será peça-chave na reformulação e, por ora, é o principal reforço.

Fora das quatro linhas, o impacto da chegada do ex-comandante do Tottenham é notória. Após a conquista antecipada da Inter de Milão no Campeonato Italiano, o treinador da Roma dominou as capas dos principais veículos de imprensa no país nesta quarta.

E não foi só. De acordo com a emissora Bloomberg, especializada em economia, as ações da Roma na bolsa de valores da Itália subiram 26%, a maior alta desde novembro do ano passado, e 19% a partir das 17h da última terça-feira, em volume quase 16 vezes a média diária de três meses.