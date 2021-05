Independiente x Bahia Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 19:54

Rio - A Anvisa decidiu autuar o Independiente, da Argentina, por descumprir medidas de isolamento social em meio à pandemia de Covid-19. De acordo com a agência, os jogadores deveriam ter cumprido quarentena após terem tido contato com atletas que testaram positivo para a doença na chegada ao Brasil.

Mesmo com os casos da doença na delegação, o restante do elenco seguiu normalmente para Pituaçu, onde ficou no empate em 2 a 2 com o Bahia, pela Copa Sul-Americana, na noite da última terça-feira.

Publicidade

"Anvisa autuou, na noite desta terça-feira (4/5), todos os 36 integrantes da equipe argentina do Independiente que permaneceram em território brasileiro para a partida contra o Bahia, pela Copa Sul-Americana. Os autos de infração foram lavrados em virtude do descumprimento da medida de isolamento determinada pela Agência, o que caracteriza infração sanitária, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro", diz um trecho da nota.

Após a partida, todos os envolvidos foram autuados pela Anvisa antes de viajarem de volta à Argentina.