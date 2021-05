Fernando Diniz foi demitido do São Paulo em fevereiro de 2021 e está sem clube desde então Divulgação/São Paulo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:41

Considerado o favorito pela diretoria, Fernando Diniz foi procurado oficialmente e começou a negociar para assumir o comando do Santos. Ainda não houve proposta oficial, mas, segundo o site 'Uol', o treinador teria se animado e até mesmo já discutido alguns possíveis reforços.

A ideia do Santos é oferecer um contrato de um ano sem multa rescisória. Entretanto, o treinador de 47 não aprova a ausência de uma cláusula de pagamento pela saída antes do fim do vínculo.



Diniz não é unanimidade dentro do Santos, mas é a opção mais viável. Livre no mercado desde que foi demitido do São Paulo, em fevereiro, o treinador ainda tem o perfil desejado: trabalhar com jovens e jogo ofensivo. Outras opções avaliadas pelo clube são Lisca, do América-MG, e Guto Ferreira, do Ceará.