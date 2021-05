Yuri César Reprodução

Publicado 07/05/2021 10:57

Rio - Yuri César deixou o Brasil, em janeiro deste ano, para ir tentar a sorte nos Emirados Árabes. O jogador que estava emprestado ao Fortaleza, e que pertencia ao Flamengo, na época, explicou a decisão de não ter ficado no país. Em entrevista ao "Ge", o atacante afirmou que as incertezas diante da equipe de Rogério Ceni, pesaram na escolha.

"Eu conversei muito com meu empresário sobre isso, falei que muita coisa poderia acontecer no Flamengo. O Rogério estava lá, mas naquela fase de não emplacar muitas vitórias. Seria complicado se eu chegasse, e fosse um treinador que não gostasse da base. Assim como em 2020, quando fui emprestado, e o treinador (Jorge Jesus) não era tão chegado nos garotos da base. Falei isso, e que a questão financeira ia ajudar muito também. Botei esses casos na balança para poder decidir", explica.



As eliminações da Libertadores e Copa do Brasil, as derrotas seguidas para o Ceará, Fluminense e o próprio Fortaleza, também tiveram influência na escolha do atleta de 20 anos. Em seguida, Ceni acabou levando o time a ser campeão brasileiro, o que fez Yuri se lamentar de não o ter reencontrado no Flamengo.

"Para mim foi difícil. Eu vi que quando ele foi para lá, colocando os moleques da minha idade, com quem eu joguei. Para mim estava sendo difícil, porque eu estava doido para acabar a temporada e voltar. Mas foram acontecendo as eliminações e fiquei com pé atrás."

O jogador fez elogios a Ceni e afirmou que acredita que ele poderá ficar muito tempo no comando do clube carioca. O jovem relembrou os elogios que recebeu do ex-goleiro. "Tinha esperança de jogar com ele, sim. Ele deu uma coletiva falando muito bem de mim", disse.