Publicado 06/05/2021 17:14

Belo Horizonte - Ao apresentar oficialmente, nesta quinta-feira, seu novo uniforme branco, o Cruzeiro completou a coleção que será usada no ano do centenário do clube. Dois meses após o lançamento modelo principal, na cor azul, a Raposa divulgou a aguardada camisa branca, com detalhes em dourado.

A estreia pode acontecer no segundo confronto com o América-MG, domingo, no Mineirão, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Derrotado, de virada, por 2 a 1, no primeiro embate, a Raposa precisa vencer o clássico por dois gols de diferença para avançar à final. O torcedor, no entanto, terá a chance de adquirir a nova camisa a partir desta sexta, em lojas físicas e virtuais, pelo valor de R$ 279,99.

A diretoria do Cruzeiro, assim como a Adidas, não crê que o vazamento do modelos na internet diminua a procura dos torcedores. Considerada uma versão histórica, o modelo terá o escudo do Palestra Itália na parte das costas.