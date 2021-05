Jorge Jesus voltou a ficar no banco de reservas após três partidas afastado PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 06/05/2021 21:30

Rio - Nesta quinta-feira, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, não poupou a arbitragem do confronto entre a sua equipe e o Porto. O comandante lusitano fez muitas críticas às decisões feitas pelo juiz no clássico da 31ª rodada do Campeonato Português.



"Foi um bom jogo para quem assistiu, muitas emoções e oportunidades. Mais do Benfica, principalmente na última meia hora. Fizemos 1 a 0, e o Porto depois esteve melhor. Mas, no segundo tempo, fomos sempre melhores", disse Jorge Jesus.

O treinador português seguiu com reclamações relacionadas às decisões feitas pelo corpo de arbitragem da partida desta quinta-feira.



"Gol que não foi gol, pênalti que não foi pênalti, expulso que não foi expulso, mas devia. Muitas decisões que foram sempre contra o que o Benfica fez no jogo", reclamou o treinador português.



Em meio às críticas direcionadas à arbitragem do clássico português, Jorge Jesus encontrou elogios aos seus jogadores.



"De qualquer forma, dou os parabéns aos meus jogadores. Tivemos muitas bolas para fazer o 2 a 1, mas nos momentos decisivos do árbitro. Não vou discutir se foi ou não pênalti, mas o lance do Pepe é segundo amarelo. Depois não deixa que a equipa coloque a bola em jogo. Há pormenores que ninguém vê, mas que sentimos para onde está a balança. Foi pena. Só nos interessava a vitória, enquanto o Porto jogava para dois resultados, para não perder" concluiu.



O resultado foi bom para o Sporting, que fica a uma vitória de ser campeão do Português. O Porto chegou aos 71 pontos e ocupa a segunda colocação. O Benfica, com 67, é o 3º.