Jorge Jesus conseguiu boa sequência de vitórias pelo Benfica Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 17:45

Ao vencer o Paços de Ferreira por 5 a 0 fora de casa, no sábado (10), o Benfica de Jorge Jesus alcançou um recorde na atual temporada do futebol europeu. Com o brasileiro Helton Leite no gol, o clube português chegou a 680 minutos sem ser vazado, superando a marca do Manchester City, que ficou 602 minutos.



Contratado junto ao Boavista de Portugal, Helton Leite conquistou a vaga de titular do Benfica e já está há sete jogos sem sofrer gol. Inclusive, graças a esse desempenho, o técnico Jorge Jesus igualou o seu melhor momento pelo clube de Lisboa nesta temporada.



Com sete vitórias seguidas, o Benfica repete o bom início sob o comando do treinador. A diferença é que agora a boa sequência é toda no Campeonato Português. Em setembro de 2020, foram cinco pela competição nacional e outras duas pela Liga Europa.