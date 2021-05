Amaral foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 15:20

Rio - O Americano anunciou na última sexta-feira a contratação do volante Amaral, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013. O jogador estava no Macaé e chega para reforçar a equipe de Campos na disputa da Série A2 do Carioca.

Amaral disputou apenas dois jogos nesta temporada. A última vez que o volante entrou em campo, coincidentemente, foi na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, seu ex-clube.



Peça importante no título da Copa do Brasil de 2013, o Pitbull, como ficou conhecido, chegou a marcar gol na final do torneio. Na primeira partida contra o Athletico-PR, ele acertou um lindo chute a abriu o placar no jogo que terminou em 1 a 1.