Rio - A Conmebol decidiu permitir no regulamento da Copa América deste ano que as seleções substituam jogadores que contraírem Covid-19 durante toda a competição. Normalmente, as mudanças na lista de 23 jogadores são limitadas, mas a pandemia fez com que a entidade abrisse exceção.

De acordo com o regulamente deste ano, cada equipe poderá fazer até cinco trocas caso algum jogador teste positivo no exame de PCR para Covid durante a competição. No entanto, o substituto necessariamente precisará estar em uma lista com 50 nomes enviada previamente à Conmebol, onde estarão também os 23 da lista final.

Como normalmente acontece, também serão permitidas três mudanças para a fase final da competição, sem a necessidade de o jogador estar contaminado. O substituto também precisa estar na lista com 50 nomes.

A Copa América está prevista para acontecer de 11 de junho a 10 de julho, com Argentina e Colômbia como sedes.