Colômbia e Argentina foram confirmadas pela Conmebol como sedes da Copa América, que terá início em um mês. Anunciados há algum tempo, os dois países levantaram dúvidas recentemente sobre a capacidade de receber jogos do torneio continental devido a problemas internos.

A maior preocupação, no momento, é a Colômbia, que passa nas últimas semanas por fortes protestos contra o governo local, após uma proposta de reforma tributária. A tensão social é grande, agravada pela violência de manifestantes e policiais, e motivou a transferência de jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana de cidades colombianas para outros países, na semana passada.



Segundo a Conmebol, a Colômbia deu garantias de que a situação já estará resolvida até a estreia da Copa América, no dia 13 de junho. Já na Argentina, foi levantada a possibilidade de não sediar mais o torneio devido à situação sanitária por causa da covid-19. Entretanto o governo argentino sempre descartou essa possibilidade, assim como a organização.

O Brasil está no Grupo B e estreia no dia 14 contra a Venezuela, em Bogotá. Equador, Colômbia e Peru também serão os adversários, com todos os jogos em cidades colombianas. O Grupo A, com sede na Argentina, conta com os donos da casa além de Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia.