Publicado 13/05/2021 15:41

Tóquio - A 71 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Comitê Organizador enfrenta uma nova crise interna, pois cerca de 40 cidades japonesas desistiram de receber delegações de países participantes do evento previsto para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. De acordo com o jornal local 'Nikkei', as autoridades dos municípios credenciados estão preocupados com uma sobrecarga da rede hospitalar e a possível propagação do novo coronavírus no país.

De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, o número estimado de atletas prevista nas Olimpíadas é de 11.091, mas nomes de peso como os tenistas Serena Willliams e Rafael Nadal, e o astro da NBA LeBron James, todos campeões olímpicos, não garantiram a presença no Japão, que não exigirá comprovante de vacinação contra a covid-19 na entrada ao país ou obrigatoriedade de imunização durante o evento.

Em meio ao cenário de incerteza, quarenta cidades japonesas desistiram de receber atletas de outros países, com o temor de enfrentamento de uma nova onda de infecções na região. De acordo com a publicação, quarenta das mais de 500 cidades registradas para receber as delegações internacionais decidiram fechar as portas para campos de treinamento e intercâmbios culturais antes das Olimpíadas.

Na quarta-feira, a cidade de Chiba já havia anunciado que não receberia mais a delegação de atletismo dos Estados Unidos. Já Shiro Hasegawa, um oficial da cidade de Okuizumo, confirmou que não seria mais possível abrigar a seleção de hóquei da Índia, conforme planejado. O país lidera o ranking que monitora o número médio diário de novas mortes registradas pelo novo coronavírus, sendo responsável por uma em cada três mortes registradas em todo o mundo.