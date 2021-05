Agenor estreou como titular pelo Sagamihara, da segunda divisão japonesa Divulgação/Sagamihara

A semana foi especial para Agenor. O goleiro, com passagem pelo Fluminense em 2019, estreou pelo Sagamihara, do Japão, no empate em 1 a 1 com o Machida Zelvia, pela J-League 2. Titular, ele está em sua primeira experiência internacional e celebrou o momento.

“Estou muito feliz por fazer esse primeiro jogo no Japão. O clube possui uma excelente estrutura e fornece todo o suporte para que possamos realizar o nosso trabalho. Estou animado com essa primeira experiência fora do Brasil, e espero ajudar o Sagamihara a conquistar os objetivos traçados", afirmou.



Agenor, que no Brasil jogava pelo Criciúma, chegou ao Japão no início de abril. Por causa da pandemia de covid-19, o goleiro de 31 anos precisou fazer quarentena no complexo esportivo da J-League, localizado na cidade de Fukushima, antes de se apresentar ao Sagamihara.