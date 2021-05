Neymar recebeu cartão amarelo no fim do jogo AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/05/2021 12:48

O que Neymar temia desde quarta-feira se concretizou nesta sexta (14). A Comissão Disciplinar da Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) anunciou que o craque brasileiro está suspenso da final da Copa da França, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Monaco, que será disputada na próxima quarta (19), no Stade de France, em Saint-Dennis, nos arredores de Paris.

O PSG se classificou para a decisão na última quarta-feira ao vencer o Montpellier na disputa por pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Neymar, no entanto, recebeu um cartão amarelo aos 44 minutos do segundo tempo, o que decretou a sua suspensão.



O brasileiro foi expulso contra o Lille no dia 3 de abril, pelo Campeonato Francês, e pegou três jogos de suspensão. Porém ele cumpriu apenas duas partidas na prática e a outra ficou em "aberto", contanto que ele não recebesse cartão por um tempo estipulado. Logo, o amarelo contra o Monpellier está incluído nessa regra e acaba tendo o poder de suspender o craque.



Segundo a nota oficial, a suspensão começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Assim, o brasileiro está liberado para jogar contra o Reims, neste final de semana, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Francês.



Mas o PSG ainda pode recorrer ao Comitê Nacional Olímpico e Esportivo Francês (CNOSF, na sigla em francês) e conseguir a suspensão da decisão da FFF, como o Lyon fez com De Sciglio anteriormente. Se tiver sucesso, Neymar joga a final, mas fica fora da última rodada do Campeonato Francês, no domingo seguinte.

O técnico argentino Mauricio Pochettino sabe que não poderá contar na decisão com outros dois titulares: o zagueiro francês Kimpembe, suspenso, e o volante italiano Marco Verratti, lesionado.