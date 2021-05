Neto Divulgação/Band

Por Lance

Publicado 15/05/2021 16:30

Rio - O apresentador José Ferreira Neto revelou no programa 'Os Donos da Bola' de sexta-feira que ele já foi alvo de ex-presidentes da CBF e de dois ex-treinadoras da Seleção Brasileira, muito famosos, que pediram a demissão dele na Band. O ex-jogador, citou todos os nomes na fala dele.

Publicidade

No mesmo programa, Neto cutucou Tite e a convocação da Seleção para dois jogos da Eliminatórias para a Copa que acontece em junho. O apresentador afirmou que a mãe dele jogava mais que Paquetá, e criticou a insistência em medalhões. Ele ainda detonou o Corinthians em outro momento da atração, pela eliminação da Sul-Americana.



Sobre o pedido da demissão da Band, Neto destacou que eles teriam sido feitos pelos ex-mandatários José Maria Marin e Marco Polo Del Nero, ambos já afastados do comando da CBF. Sobre os ex-treinadores, Neto afirmou que se trata de Vanderlei Luxemburgo e o pentacampeão Luiz Felipe Scolari.



"José Maria Marin pediu para me mandar embora? Não deixaram. (Vanderlei) Luxemburgo também, na Copa América - não deixaram. Marco Polo Del Nero, mesma coisa. Felipão pediu para me mandar embora. Por sinal, todas as vezes que pedem para me mandar embora, eu renovo o contrato e ganho mais dinheiro", disse.



Os convocados da Seleção Brasileira ficarão disponíveis para os confrontos com o Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil receberá os equatorianos no dia 4 de junho, no Beira-Rio, às 21h30. Já o duelo com os paraguaios acontecerá no dia 8, em Assunção, também às 21h30 (de Brasília).