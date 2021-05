River está no grupo do Fluminense na Libertadores Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 18:25

Rio - Adversário do Fluminense na Libertadores, o River Plate está vivendo um surto de Covid-19. De acordo com informações do jornal argentino "Olé", dez jogadores do atual elenco argentino testaram positivo para a doença nos últimos dias. Três deles titulares do time de Gallardo.

Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce e Franco Petroli foram os jogadores contaminados pela doença, de acordo com o diário argentino.



A equipe argentina tem compromisso decisivo pela competição contra o Santa Fe na próxima quarta-feira, em Buenos Aires. O Fluminense encara o River Plate no próximo dia 25, no Monumental de Nuñes.