Emprestado para Al Duhail desde julho de 2020, Dudu pode ser repatriado caso o clube do Catar não confirme a compra de seus direitos à vista

Publicado 16/05/2021 12:00

Rio - Ele está de volta. Dudu voltará ao Palmeiras. O clube alviverde confirmou que o atacante vestirá novamente a camisa da equipe. O Al Duhail, clube ao qual Dudu estava emprestado não exerceu a compra do jogador, cuja data limite era 15 de maio. Assim que o ponteiro do relógio marcou meia-noite, o perfil oficial do Palmeiras nas redes sociais anunciou a volta do ídolo

Dudu deixou o clube em julho de 2020, após alguns problemas familiares. Inicialmente emprestado, o jogador de 29 anos poderia ser comprado definitivamente pelo Al Duhail pela quantia de seis milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). No entanto, o clube do Catar não se manifestou, e o time paulista entende que não será mais possível a negociação do atleta.

No Catar, Dudu conquistou o campeonato local e teve boas atuações, tendo disputado também o Mundial de Clubes de 2020, assim como o Palmeiras. Em 36 jogos no Al Duhail, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Pelo clube alviverde, foram 305 jogos e 70 gols. O atacante conquistou entre 2015 e 2020, dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018), uma Copa do Brasil (2015) e também participou das campanhas dos títulos paulista e da Libertadores em 2020.

O contrato do atleta com o clube do Catar termina em 30 de junho Portanto, no dia seguinte, o atacante já poderá ser reintegrado ao clube palmeirense. A torcida do Palmeiras festejou o retorno do ídolo, que dará a Abel Ferreira mais opções no setor ofensivo O técnico português, porém, ainda gostaria de dispor de um novo centroavante no elenco, função em que conta apenas com Luiz Adriano.

Torcedores do Palmeiras esperam comemorar ainda mais uma vez neste domingo, quando a equipe entra em campo em jogo decisivo contra o Corinthians pelas semifinais do Campeonato Paulista. A bola rola às 16h na Neo Química Arena. Em jogo único, quem vencer se classifica para a final. Em caso de empate, haverá cobranças de pênalti.