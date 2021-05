Vasco levou a melhor sobre o Botafogo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 13:03 | Atualizado 16/05/2021 13:54

Rio - O Vasco começou na frente a disputa pelo título da Taça Rio. Em partida disputada no Nilton Santos, o Cruzmaltino mostrou superioridade sobre o Botafogo e derrotou a equipe de General Severiano por 1 a 0. O gol do confronto foi marcado por Germán Cano, logo no começo do segundo tempo.

Com o resultado, o Cruzmaltino jogará por um empate no confronto de volta que acontece no próximo sábado, em São Januário para ser campeão. Neste ano, a Taça Rio, que costuma ser o segundo turno do Carioca, é um torneio que envolveu quatro equipes, que ficaram entre o quinto e o oitavo lugar na primeira fase do Estadual.

O primeiro tempo entre Vasco e Botafogo foi de poucas emoções, mas com superioridade da equipe de São Januário. Sob o comando de Marcelo Cabo, o Cruzmaltino marcava mais forte e dificultava as ações do meio-campo do Glorioso.



A primeira oportunidade surgiu aos cinco minutos. O artilheiro vascaíno Germán Cano recebeu, avançou com a bola e finalizou, o goleiro Douglas Borges apareceu bem para fazer a defesa e evitar que o Botafogo saísse atrás do placar.

A partia seguiu morna e uma das equipe só voltou a ter uma oportunidade aos 43 minutos do segundo tempo. Novamente foi o Vasco que chegou com perigo. Andrey cobrou falta, a bola explodiu em Kanu e sobrou para Matías Galarza que finalizou para boa defesa do goleiro alvinegro.

A segunda etapa começou com o Vasco abrindo logo o placar. Com menos de um minuto, David Sousa deu mole na saída de bola, Leo Matos recuperou e serviu Cano, que de cabeça, colocou no fundo das redes, tirando o zero do placar no Nilton Santos.

Em desvantagem no placar, Marcelo Chamusca resolveu mexer na equipe. Aos 21 minutos, pela primeira vez na partida, o goleiro do Vasco, Vanderlei foi exigido. Rafael Navarro recebeu, conseguiu se virar e finalizou para boa defesa do arqueiro cruzmaltino.

No entanto, apesar das tentativas do comandante, o Glorioso não conseguiu ter oportunidades para ameaçar o placar favorável cruzmaltino. Com a vantagem, o Vasco também reduziu o seu ritmo e conseguiu com tranquilidade segurar a vitória no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VASCO

Estádio: Nilton Santos (RJ)

Arbitragem:

Cartões Amarelos: David Sousa (BOT), Romildo (BOT), Zeca (VAS), Morato (VAS), Cano (VAS)

Cartões Vermelhos:

Gols: Cano (VAS)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa e PV; Matheus Frizzo (Ricardinho), Romildo (Ênio) e Pedro Castro (Guilherme Santos); Marco Antônio (Felipe Ferreira), Rafael Navarro e Ronald (Matheus Nascimento) / Treinador: Marcelo Chamusca

VASCO: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan (Ricardo) e Zeca; Andrey, Matías Galarza, Morato (João Pedro) e Léo Jabá (Bruno Gomes); Gabriel Pec (Lucas Figueiredo) e Germán Cano (Juninho) / Treinador: Marcelo Cabo