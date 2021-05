André Rizek Reprodução

Rio - O apresentador do SporTV, André Rizek, um dia após a convocação de Tite, para dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, fez sua seleção ideal para a competição que acontecerá no Catar, em 2022. Na lista do jornalista, Gabigol e Gerson aparecem, além de Daniel Alves.

"Copa do mundo começa amanhã. Você, sem nenhum dia de treino, é obrigado a escalar os 11 para o jogo, da sua cabeça. Como você escala? Eu vou de Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Neymar; Gagibol e Richarlisson", publicou o apresentador do SporTV.



Dos jogadores que apareceram na lista do apresentador, os volantes Gerson e Bruno Guimarães não foram convocados por Tite. Os dois atletas estão na seleção olímpica e foram chamados por André Jardine.