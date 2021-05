Homenagem do Sport a Gil do Vigor Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 15:04

Rio - Após as declarações de conteúdo homofóbico por parte de conselheiros do Sport Recife, o clube pernambucano divulgou que fará uma homenagem a Gil do Vigor, ex-BBB, no clássico deste domingo contra o Náutico. Os jogadores vão entrar em campo com seus nomes com o acréscimo da palavra "do Vigor", como ficou conhecido o ex-participante do relity show da Rede Globo.

O Sport é Do Vigor e contra a homofobia. Hoje, vamos perfilar de manto marcado com alguém que nos dá muito orgulho: @gilnogueiraofc! As camisas serão vendidas e todo o dinheiro arrecadado será doado ao Instituto Boa Vista, ONG de pautas LGBT. — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 16, 2021

"O Sport é Do Vigor e contra a homofobia. Hoje, vamos perfilar de manto marcado com alguém que nos dá muito orgulho: @gilnogueiraofc! As camisas serão vendidas e todo o dinheiro arrecadado será doado ao Instituto Boa Vista, ONG de pautas LGBT", divulgou o clube pernambucano no Twitter.

Torcedor do Sport, Gilberto Nogueira foi homenageado pelo clube pernambucano na última semana. Ele ganhou camisa personalizada, Leão de pelúcia e fez a festa com a famosa dança que criou no reality, o “tchaki tchaki”. A performance, no entanto, incomodou conselheiros do Sport, que gravaram áudios os criticando com conteúdos homofóbicos.