Mbappé e Neymar AFP

Por Lance

Publicado 16/05/2021 18:42

França - O Paris Saint-Germain segue vivíssimo na briga pelo título nacional. Neste domingo, o time de Mauricio Pochettino venceu o Reims por 4 a 0, com gols de Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean, e chegou aos 79 pontos. Rival direto na briga pelo Campeonato Francês, o Lille tem 80 pontos a uma rodada do fim do torneio.

NEYDAY

Jogando em casa, o Paris Saint-Germain, como esperado, tomou conta da partida e o time da capital francesa abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Abdelhamid fez pênalti ao cortar chute de Mbappé com a mão e foi expulso. Na cobrança, Neymar bateu com extrema categoria e fez o gol.



PRESENTE

Ainda na etapa inicial, o PSG aumentou a vantagem depois de erro de Thomas Foket. O lateral-direito tentou tocar para dentro da área, mas entregou nos pés de Mbappé, que chegou batendo de primeira dentro da pequena área para fazer o segundo.



ZAGUEIRO ARTILHEIRO

No segundo tempo, o PSG continuou pressionando o Reims e criou boas chances de ampliar. Quem fez o terceiro, porém, foi o zagueiro Marquinhos. Neymar cobrou escanteio na medida e o defensor brasileiro subiu mais que todo mundo para balançar as redes. No fim, Moise Kean fez o quarto.



SITUAÇÃO

Com a vitória, somada ao empate do Lille, o Paris Saint-Germain segue sonhando com o título francês. A equipe parisiense foi aos 79 pontos, enquanto líder da competição tem 80 pontos. Na última rodada, o PSG precisa de uma vitória simples e um tropeço do rival para ser campeão.



SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Francês, a última da competição, o PSG encara o Brest, fora de casa. Antes, porém, o time parisiense disputa a final da Copa da França, na quarta-feira, contra o Monaco. O Reims fecha a Ligue 1 em casa, contra o Bordeaux.