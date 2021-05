Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/05/2021 17:38

Rio - Visando os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Equador e Paraguai, a seleção brasileira iniciará sua preparação no dia 27 de maio, na Granja Comary, mas o técnico Tite só poderá contar com o grupo completo a partir do dia 31. Os quatro convocados que atuam no Brasil e os três finalistas da Liga dos Campeões se apresentarão posteriormente.

A decisão da Liga dos Campeões acontece em 29 de maio, no Estádio do Dragão, em Portugal. Neste mesmo fim de semana, serão realizados os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.



Os comandados de Tite irão se apresentar na Granja Comary, região serrana do Rio de Janeiro e, no dia 3 de junho, treinarão no Beira-Rio, em Porto Alegre, palco da partida contra o Equador, no dia 4, às 21h30. O duelo diante do Paraguai acontece no dia 8, também às 21h30 (horário de Brasília). O Brasil é líder das Eliminatórias após quatro rodadas e 100% de aproveitamento.



Confira a lista de convocados por Tite:



Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);



Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);



Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);



Meias: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon);



Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Jr (Real Madrid).