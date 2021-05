Após superar a crise com Cuca, Hulk voltou a brilhar e, com dois gols, foi decisivo na goleada sobre o Cerro Porteño Pedro Souza/Atlético

Publicado 17/05/2021 17:10

Rio - O Atlético-MG anunciou na tarde desta segunda-feira que aceitará as doses oferecidas pela Conmebol para vacinar sua delegação contra a Covid-19. As vacinas serão aplicadas em Assunção, no Paraguai, onde o clube mineiro encara o Cerro Porteño, na próxima quarta-feira, ás 21h.

As doses fazem parte de um lote de 50 mil imunizantes doados à Conmebol por um laboratório chinês. A entidade tem oferecido as vacinas a clubes que vão à capital paraguaia para atuar pela Libertadores ou Sul-Americana. O Atlético-GO, que atuou na cidade no último dia 6, contra o Libertad, já teve sua delegação vacinada.



"As vacinas são exclusivamente destinadas aos clubes que disputam as competições da Conmebol. Não há motivo para não aproveitar esta oportunidade", disse Sérgio Coelho, presidente do Atlético.

De acordo com o Galo, o protocolo da vacinação foi alinhado pelo diretor médico do clube, dr. Rodrigo Lasmar, com o coordenador médico da CBF, dr. Jorge Pagura. A ideia é que toda delegação - jogadores, comissão técnica e funcionários - voltem vacinados.