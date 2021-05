Copa Libertadores da America - Fluminense x River Plate. Primeira rodada grupo D. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 19:55 | Atualizado 17/05/2021 20:03

Rio - O River Plate segue sofrendo com casos de covid-19 no elenco e terá problemas para escalar a equipe na Libertadores da América. Com cinco novos positivos nesta segunda-feira, o elenco agora tem 20 atletas contaminados, segundo informações do Diário Olé.

Por conta disso, o técnico Marcello Gallardo tem apenas 10 jogadores aptos para disputar a partida contra o Independiente Santa Fe-COL, nesta quarta-feira. Enzo Perez, um dos poucos jogadores que não contraíram a doença, se recupera de lesão muscular.

Publicidade

Dos quatro goleiros inscritos na Libertadores, todos testaram positivo para a covid-19. O clube solicitou a Conmebol a liberação para inscrever outros jogadores no torneio. No regulamento do torneio, consta a liberação apenas 'em caso excepcional'.