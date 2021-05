Em janeiro de 2020, Marquinhos já havia sido vítima de um roubo em sua residência em Paris AFP

Por AFP

Publicado 18/05/2021 12:45

Quatro suspeitos foram detidos nesta terça-feira (18) no âmbito da investigação do roubo à família do zagueiro brasileiro Marquinhos, do PSG, em março, no departamento de Yvelines, periferia de Paris. O anúncio foi feito pelo MP de Versalhes, confirmando uma informação do jornal 'L'Equipe'.

Os quatro suspeitos detidos têm 17, 20, 28 e 29 anos, segundo a Promotoria. Eles foram detidos em Paris e nos departamentos de Val-de-Marne e Essonne por policiais da Brigada de Repressão ao Crime(BRB) da polícia judicial de Versalhes e da Brigada de Investigação e Intervenção (BRI).



No domingo 14 de março, quando o Paris Saint-Germain enfrentava o Nantes no Parc des Princes, pela 29ª rodada do campeonato francês, a residência da família do capitão do PSG, em Yvelines, foi saqueada. Durante o roubo, o pai de Marquinhos, de 52 anos, sofreu agressões, informou à AFP uma fonte próxima à investigação. Os ladrões levaram 1.500 euros e objetos de luxo.



Durante a mesma partida, a residência de outro jogador do PSG, o argentino Angel Di Maria, também foi roubada em Neuilly, no departamento de Hauts-de-Seine. Os ladrões levaram joias e relógios.