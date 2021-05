Mylena Ciribelli, Lucas Pereira, Ricardo Rocha e Guttemberg Fonseca durante transmissão do Carioca 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:44

Rio - O narrador Lucas Pereira, da Record TV, passará por uma situação curiosa no próximo sábado. Ele fará duas transmissões no mesmo dia: a final da Taça Rio, entre Botafogo e Vasco, às 15h, e a decisão do Campeonato Carioca, às 21h, entre Flamengo e Fluminense.

De acordo com o portal "UOL", a Record não trabalhou com a possibilidade de buscar outro narrador para uma das partidas. Lucas, que comandou todo estadual na emissora, se colocou à disposição e disse que seria uma boa oportunidade participar das duas transmissões.

Publicidade

A expectativa da Record é de que as partidas tenham boa audiência. Nos jogos de ida, a emissora conseguiu ficar à frente da TV Globo no Ibope do Rio de Janeiro, algo que ainda não havia conseguido com o estadual.