Publicado 18/05/2021 16:37 | Atualizado 18/05/2021 16:41

O Atlético de Madrid pode deixar muita gente feliz no próximo fim de semana, caso leve o título do campeonato espanhol diante do Real Valladolid. Porém, não serão só os torcedores do time que irão comemorar.

A milhares de quilômetros da capital da Espanha, Carl Edwards, que é dono de um sex shop na pequena cidade de Hansdworth, na Inglaterra, pode ganhar cerca de R$ 95 mil. ele disse que quando os pubs reabrirem, será 'a festa do ano'.

De acordo com o Daily Mail, o cidadão inglês está próximo de levar uma bolada, após acertar outros improváveis campeões. Em um bilhete de cerca de R$ 3,00, ele apostou nos títulos do Manchester City (campeão da Premier League); Norwich (campeão da segunda divisão inglesa); Hull (campeão League One); e Cheltenham (campeão da League Two), restando somente o Atlético de Madrid.

A equipe de Diego Simeone lidera o campeonato e 83 pontos à frente do Real Madrid com 81 e do terceiro colocado Barcelona com 76.

“Estou com o coração partido agora. Quase tive um ataque cardíaco outro dia, nunca ganhei uma aposta como essa na minha vida e pensar que posso ganhar 12.500 euros (R$ 95 mil) com uma aposta de apenas 50 centavos de euros é inacreditável. Especialmente depois do ano que tive após o coronavírus", afirma ele, que teve problemas por conta do fechamento dos mercados. "Não conseguimos trabalhar por quase um ano”, disse ele.

Por fim, o apostador brincou: “Talvez eu não devesse ter contado a todos sobre a aposta, porque terei uma fila em torno do quarteirão de pessoas querendo pegar algumas libras emprestadas. Acho que toda a Handsworth está torcendo pelo Atlético de Madrid e estou muito feliz que a partida final acontecerá quando os pubs reabrirem. Será a festa do ano se eu ganhar”, acrescentou.