Júnior Baiano terá Beto, ex-Bota, Fla, Flu e Vasco, como auxiliar à frente do Central Reprodução Internet

Publicado 18/05/2021 21:03

Caruaru - Júnior Baiano é o novo técnico do Central. Ídolo do Flamengo, o ex-zagueiro, de 51 anos, terá a terceira experiência à beira do gramado e comandará a equipe pernambucana na Série D do Campeonato Brasileiro. Beto, que vestiu a camisa dos quatro grandes do Rio, será o auxiliar técnico. O anúncio ocorreu um dia após o rebaixamento para a Segunda Divisão do Pernambucano.

Revelado pelo Flamengo, Júnior Baiano teve colecionou passagens marcantes por São Paulo, Palmeiras, Vasco e seleção brasileira, assim como polêmicas ao longo da carreira. Fora do mercado há dois anos, ele retoma a carreira após comandar o Itumbiara. Em 2012, teve a primeira experiência pelo Santa Helena, de Goiás. Júnior Baiano substituirá Elenilson Santos, demitido nesta terça-feira. Baiano fez estágios com Vanderlei Luxemburgo e Oswaldo de Oliveira.

De acordo com o presidente do Central, Alexandre César, Júnior Baiano desembarca em Caruaru esta semana. O Central tem estreia na Série D no dia 5 de junho, contra o América-RN, às 15h, na Arena das Dunas.