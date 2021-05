Thomas Müller foi campeão do Mundo pela Alemanha em 2014 AFP

Publicado 19/05/2021 11:52

Joachim Löw, treinador da seleção da Alemanha, anunciou nesta quarta-feira (19) a lista de 26 convocados para a disputa da Eurocopa, que será realizada em várias sedes pela Europa entre os dias 11 de junho e 11 de julho. As novidades são os retornos dos experientes Mats Hummels (zagueiro) e Thomas Müller (meia-atacante), que não defendiam o país há dois anos.

Ambos campeões da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o zagueiro do Borussia Dortmund, de 32 anos, não joga pela seleção principal da Alemanha desde novembro de 2018, enquanto que o atacante do Bayern de Munique, de 31, fez a sua 100ª e última partida pelo selecionado nacional nessa mesma data, em um duelo contra a Holanda, pela Liga das Nações da Uefa.



A lista de convocados de Joachim Löw é um misto de jogadores mais experientes - como o goleiro Manuel Neuer e o meia Toni Kroos, além de Hummels e Muller - e jovens talentos como Gnabry, Havertz, Leroy Sané e Timo Werner. De fora ficam, entre outros, Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona, que está lesionado, e o meia Marcos Reus, apesar do bom fim de temporada que está tendo no Borussia Dortmund.



Na Eurocopa, que será a última competição com Joachim Löw no comando, a Alemanha está no Grupo F, considerado o mais difícil. A estreia será contra a França, no duelo dos dois últimos campeões mundiais, no dia 15 de junho, na Allianz Arena, em Munique. Os outros dois rivais da chave são Portugal e Hungria.



Confira a lista de convocados da Alemanha:



Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) e Bernd Leno (Arsenal-ING);



Defensores - Antonio Rudiger (Chelsea-ING), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Sule (Bayern de Munique), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta-ITA), Robin Koch (Leeds United-ING), Christian Gunter (Freiburg) e Marcel Halstenberg (RB Leipzig);



Meio-campistas - Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Ilkay Gundogan (Manchester City-ING), Thomas Muller (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea-ING), Toni Kroos (Real Madrid-ESP), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) e Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach);



Atacantes - Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leroy Sane (Bayern de Munique), Jamal Msiala (Bayern de Munique), Kevin Volland (Monaco-FRA) e Timo Werner (Chelsea-ING).