Publicado 19/05/2021 13:49

Rio - O congresso da Fifa, que ocorre nesta sexta-feira, de maneira virtual, vai discutir a criação de um grupo de estudo que avalie a possibilidade de que as Copas do Mundo, tanto masculina e quanto feminina, sejam realizadas a cada dois anos e não quatro, como é atualmente. As informações são do colunista Marcelo Rizzo, do Uol Esporte.

Sendo assim, todo ano haveria um dos dois eventos, um ano a Copa dos homens e no outro, das mulheres. Essa modelo foi proposto pela federação da Arábia Saudita, que como outras 210 filiações que enviam sugestões de alterações em qualquer área da organização do futebol para que se possa debater no encontro.



Neste ano, foram enviadas três propostas:

- Proposta da Federação de Futebol da Jamaica solicitando a preparação de um conceito de competição global de futebol feminino;

- Proposta da Federação Saudita de Futebol solicitando a realização de um estudo de viabilidade sobre o impacto de disputar a Copa do Mundo e a Copa do Mundo Feminina a cada dois anos;

- Proposta da Associação de Futebol da Libéria solicitando um projeto para o futuro das competições juvenis da FIFA.

Todas elas atendem ideias da Fifa para remodelar o calendário. Vale ressaltar que a Fifa quer criar mais campeonatos femininos, envolvendo seleções e clubes.