Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:23 | Atualizado 19/05/2021 15:28

Rio - Há pouco mais de um mês internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, deixou a UTI nesta quarta-feira. Com boa evolução na recuperação do quadro do novo coronavírus, ele foi transferido para quarto de unidade semi-intensiva e vive a expectativa de receber alta no fim de semana, de acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

"O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan, apresenta ótimos resultados nesta que já é sua reta final de recuperação da internação hospitalar devido a COVID-19. Nesta quarta-feira (19.05), o treinador saiu do CTI e já está em uma unidade semi-intensiva. Renan está seguindo tudo que foi determinado nas partes de fisioterapia respiratória e motora e está apresentando excelente resposta ao tratamento. Há uma expectativa de que Renan tenha alta no próximo fim de semana", diz a nota da CBV.

Às vésperas da estreia na Liga das Nações, no último teste antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a nova atualização do estado de saúde de Renan Dal Zotto foi muito comemorado em Saquarema. Em pouco mais de um mês de internação, o treinador, de 60 anos, foi entubado após apresentar uma piora do quadro respiratório foi submetido a uma traquestomia e a uma cirurgia vascular devido a uma trombose arterial aguda. Em gradativa evolução, Renan está lúcido e tem interagindo com médicos e familiares.



Preocupado com a preparação da Seleção para a Liga das Nações, Olimpíadas de Tóquio e Campeonato Sul-Americano, foi atualizado que os assistentes Carlos Schwanke e Ricardo Tabach estão dando sequência ao planejamento elaborado e estarão à frente da equipe no torneio que será disputado na Itália, entre os dias 28 de maio e 27 de junho. A expectativa da CBV é de que o treinador retome o comando em Tóquio. Vale destacar que Renan já havia tomado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina.