Libertadores de 2021 tem sofrido com problemas fora do campo Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:28

Além de ter que definir sua classificação na Argentina contra a equipe do River Plate, o Fluminense também precisará ficar de olho no duelo entre Santa Fé e Junior Barranquilla, caso tropece contra os argentinos. Pelo menos, os colombianos não terão vida fácil, já que precisarão jogar no Equador.



Devido à grande tensão social na Colômbia por protestos e repressão policial violentos nas últimas semanas, a Conmebol transferiu as partidas da semana que vem que seriam realizadas na Colômbia. Com isso, Santa Fé e Junior Barranquilla irão se enfrentar na cidade de Ambato, no Equador.



E não é a única alteração confirmada. Pela Copa Sul-Americana, o duelo entre La Equidad e Grêmio também será na cidade equatoriana. Devido à situação no país, a Colômbia não está garantida como sede da Copa América, que começa em junho.