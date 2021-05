Neymar Reprodução

Publicado 20/05/2021 11:47

Rio - O atacante Neymar tomou a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, em Paris. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador, de 29 anos, publicou um vídeo do momento em que recebeu a imunização.

"Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade. Espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país Brasil, mas o mundo inteiro, possa estar vacinado", escreveu.



Na última semana o governo francês abriu a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos que vivem no país. A nova fase tem como objetivo alcançar a meta de 20 milhões de primeiras doses administradas até o fim do mês.