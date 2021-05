Mbappé AFP

Publicado 20/05/2021 16:02

Rio - O futuro de Mbappé parece distante de Paris. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o atacante já teria decidido que irá trocar o PSG pelo Real Madrid. No entanto, a data da transferência ainda é desconhecida já que o bicampeão mundial pela França ainda tem contrato com o seu atual clube até o fim da próxima temporada.

Nem mesmo a possível saída de Zidane, grande ídolo do futebol francês, do comando do Real pode mudar a opinião de Mbappé. Segundo a publicação, o jogador deseja defender o clube de Madrid, independente de quem seja o novo comandante do clube espanhol.



A missão de convencer o PSG da venda é do Real Madrid, que terá que desembolsar um grande valor. De acordo com o site especializado "Transfermarkt", Mbappé é o jogador mais valioso do mundo, avaliado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 1,16 bilhão)