Ferj Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 19:48

A Prefeitura do Rio de Janeiro negou o pedido da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para ter convidados no segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca, que ocorre neste sábado, no Maracanã. A Ferj havia enviado uma solicitação ao secretário de saúde, Daniel Soranz, para cada equipe levar 80 pessoas ao estádio para assistir a partida. Contudo, a mesma não teve sucesso.

"A Secretaria Municipal de Saúde reitera que, durante a vigência do Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, está suspensa a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes", trouxe a nota da Secretaria de Saúde ao 'Ge.com', antes de emendar:

Publicidade

"Somente está liberada a presença de atletas, comissões técnicas e de arbitragem, profissionais de imprensa e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo. Diante da legislação em vigor, a Secretaria Municipal de Saúde indeferiu a solicitação encaminhada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)", encerrou a nota.