Por Lance

Publicado 21/05/2021 11:41

O grande nome da Chapecoense é o atacante Perotti. Devido ao rodízio implementado pela comissão técnica no início do torneio, o jovem ganhou a oportunidade ao longo do estadual e mostrou o seu valor com muita bola na rede.

Após a semifinal do Catarinense, o atleta alcançou a marca de 14 gols, feito que o coloca ao lado de Joãozinho, do Costa Rica-MS e Olávio, do Atlético-CE como os maiores goleadores do país.

Perotti Divulgação / Chapecoense

Agora, Perotti é uma das esperanças para que a Chape fature o estadual em cima do Avaí e mantenha a hegemonia no futebol de Santa Catarina.