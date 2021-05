Ex-Corinthians, Felipe, atualmente do Atlético Madrid, volta à Seleção para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 12:44

Rio - Novidade na lista de convocados da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2022, dias 4 e 8 de junho, Lucas Veríssimo, do Benfica, de Portugal, teve o corte confirmado pela CBF após o diagnóstico positivo de lesão na coxa direita. Com previsão de recuperação de até três semanas, o zagueiro, ex-Santos, será substituído por Felipe, ex-Corinthians e que atualmente defende o Atlético de Madrid, da Espanha.



Contratado a pedido do português Jorge Jesus, que comandou o Flamengo entre 2019 e 2020, Veríssimo se machucou em partida na última quarta-feira, contra o Vitória de Guimarães. Daniel Alves é outro convocado que preocupa. O lateral-direito, de 38 anos, sofreu um trauma no joelho direito no empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no primeiro jogo da decisão do Paulista. Ele será reavaliado nesta sexta-feira e é dúvida para a finalíssima de domingo.

A apresentação da Seleção na Granja Comary está marcada para a próxima quinta-feira, em Teresópolis. Os jogadores que atuam no Brasil se juntarão ao demais a partir de 31 de maio.



Veja a lista completa de convocados por Tite:





- Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

- Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

- Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

- Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon)

- Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Jr (Real Madrid)