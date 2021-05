Por Lance

Rio - A Calçada da Fama do Maracanã abriu espaço para mais uma dupla de respeito. Os ex-zagueiros Juan e Ricardo Rocha deixaram os moldes de seus pés em evento realizado nesta sexta-feira no estádio. Homenageados anteriormente, Roberto Dinamite, Jairzinho, Júnior, Adílio, Mauro Galvão e Renato Gaúcho também compareceram ao Maraca, mas para renovarem suas respectivas pegadas.



Com os dois defensores (que já colocaram seus pés em um material siliconado que permite eventuais réplicas), a Calçada da Fama chega a 124 homenageados. Entre eles, 105 são ex-jogadores de futebol.

Juan, é Seleção! Juan, é Seleção!

E na minha Calçada da Fama!

Atualmente gerente técnico do Flamengo, Juan posou com seu molde ao lado do mandatário do clube, Rodolfo Landim. O defensor se disse surpreendido com o convite para fazer parte da Calçada da Fama."Com tantos craques que passaram pelo nosso futebol, ser escolhido é sinal de que meu trabalho foi bem feito. É sempre uma honra, mas não deixa de ser uma surpresa. Todos os grandes jogos que fiz aqui, mais quando eu era mais jovem até minha despedida. Ter jogado aqui com a seleção também é um privilégio. É um estádio que faz parte da minha vida", declarou, ao "GE".A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro tem realizado o projeto "Eternamente", com o intuito de revitalizar os tributos da Calçada da Fama do Maracanã. O objetivo é usar um material siliconado nos pés dos craques eternizados (como aconteceu com Neymar, Clodoaldo e César Sampaio). Os moldes serão escaneados, digitalizados e armazenados em nuvem e, com isto, estará garantida a produção de réplicas, caso seja necessária.Nesta sexta-feira, foram refeitas 22 peças e entregues ao Museu do Maracanã.