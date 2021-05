Equipe do Estoril terminou com o título e o acesso à elite do Campeonato Português Divulgação/Estoril

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 15:09

Na última sexta-feira (22), o Estoril Praia encerrou sua participação na Segunda Divisão do Campeonato Português com o título e o acesso à elite, que já haviam sido garantidos com antecedência. Mas o que chamou a atenção na comemoração foi o diretor desportivo, Pedro Alves, nu dando voltas no campo, enquanto torcedores comemoravam na arquibancada.

Essa foi a promessa feita pelo dirigente caso o Estoril subisse de divisão. Ao todo foram oito voltas no Estádio António Coimbra da Mota.

A qualidade do vídeo não é melhor, mas talvez ainda bem que assim seja. É que o diretor desportivo do Estoril Praia, Pedro Alves, decidiu cumprir uma promessa algo inusitada: dar 8 voltas ao relvado do António Coimbra da Mota... tal como veio ao mundo pic.twitter.com/67hLs0UOqw — André Ferreira (@_andrecferreira) May 21, 2021

Para comprovar a promessa cumprida e não mostrar demais, Pedro Alves contou com a ajuda de torcedores que utilizaram sinalizadores para iluminar um pouco o estádio, que teve os refletores desligados.